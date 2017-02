Boldrini in visita al carcere di Bollate: "Modello da esportare, far lavorare i detenuti crea sicurezza"

Visita al carcere di Bollate per Laura Boldrini (Sel), presidente della camera dei deputati. Il penitenziario di via Cristina Begiojoso è considerato un modello positivo: i detenuti sono spesso impegnati in attività come la ristorazione, la riparazione di macchine da caffè, il vivaismo floreale. E all'interno del carcere c'è anche un ristorante aperto al pubblico.

"Penso che a Bollate si faccia sicurezza", ha dichiarato la Boldrini: "Qui si dà la possibilità a chi entra di uscire migliore e con una visione diversa. Penso sia utile che questo modello venga esteso". Secondo la terza carica dello Stato, poi, "mettere in atto una politica così non costa nemmeno di più alla collettività".

"L'idea di una pena senza prospettiva di futuro, una detenzione finalizzata a se stessa non serve", ha aggiunto la presidente della Camera: "Serve se dà la possibilità di uscire migliore di prima. Qui ci si guadagna in sicurezza, le persone che escono da qui hanno meno recidiva e, sicuramente, per noi come Stato questo è un investimento positivo al 100%". I dati, del resto, parlano chiaro: i casi di recidiva tra i detenuti che escono da Bollate sono fra i più bassi in Italia.