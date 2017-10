Regionali, Campo Progressista (Pisapia) sceglie Gori e il Pd

Campo Progressista, la formazione politica dell'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, scende in campo apertamente a sostegno di Giorgio Gori (ora sindaco di Bergamo) per le elezioni regionali del 2018. Gori è già il candidato del Partito Democratico, ma finora gli era mancato l'appoggio diretto da parte dei movimenti che stanno a sinistra del Pd, un mondo che pare in perenne agitazione (politica) e che è composto anche dagli scissionisti di Mdp (Movimento Democratici e Progressisti: Bersani e D'Alema), da Sinistra Italiana (che ha raccolto l'eredità di Sel) e Possibile (Pippo Civati).

Il sostegno a Gori (non esplicito, ed arrivato in forma di appello diffuso su Facebook dalla consigliera regionale Chiara Cremonesi) può segnare però uno strappo con il resto della sinistra.

L'appello: "Alleanza di centrosinistra"

L'appello fa riferimento alla necessità di una alleanza di centrosinistra con una componente «di sinistra, ambientalista e progressista» e anche alla necessità di superare uno "stallo". Cp non ha mai chiesto primarie di coalizione per scegliere il candidato presidente da contrapporre al leghista Roberto Maroni, e non le chiede nemmeno in questo appello. Cosa che, invece, Mdp vorrebbe da sempre.

Nel testo si evince che l'obiettivo è quello di «costruire un inedito laboratorio del centrosinistra» e di «un programma condiviso» che parli di tutela ambientale, politiche socio-sanitarie eque, promozione dei diritti, risposte alle fragilità, efficienza del trasporto pubblico. Il contenuto è quindi abbastanza esplicito: alleanza con il Pd, nessun accenno alle primarie e dunque sostegno diretto a Giorgio Gori.

L'appello è firmato da Chiara Cremonesi, come detto, ma anche da Roberto Cornelli, che Mdp vedeva bene come candidato da contrapporre a Gori alle eventuali primarie. Ci sono poi le firme di due consiglieri di Insieme X Milano (Anita Pirovano e Natascia Tosoni), del presidente del Municipio 8 (Simone Zambelli), del delegato del sindaco di Milano alle periferie (Mirko Mazzali) e di diversi sindaci del territorio, da Massimo De Paoli (Pavia) a Curzio Rusnati (Bussero) e a Giuliano Soldà (Bovisio Masciago).

Possibile "strappo" a sinistra

Se Campo Progressista ha quindi "accelerato", è evidente lo smarcamento dalle altre forze politiche a sinistra del Pd. Che adesso potrebbero decidere a loro volta una accelerazione, ma in direzione opposta: scegliendo un proprio candidato presidente. Questa possibilità è stata esplicitata chiaramente da Onorio Rosati, consigliere regionale di Mdp,