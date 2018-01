Elezioni politiche, i primi nomi dei candidati: ecco quelli del centrosinistra a Milano

La direzione nazionale del Partito Democratico, dopo una lunga nottata, sabato 27 gennaio ha "partorito" una lista di candidati alla Camera e al Senato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, che si svolgeranno in concomitanza con le regionali in Lombardia (e Lazio). La lista dei candidati è ancora ufficiosa, ma pare abbastanza confermata e, nei collegi uninominali, coinvolge anche gli altri movimenti in coalizione: "+Europa con Emma Bonino", "Insieme" e "Civica Popolare Lorenzin".

A Milano e provincia non mancano le sorprese, come quella di Mattia Mor (ex Uomini e Donne e Grande Fratello 10, ora imprenditore) candidato nel collegio uninominale di San Siro, o il condirettore di Repubblica Tommaso Cerno, friulano di nascita ma a Roma da moltissimo tempo, candidato in un collegio del Senato. Candidato nella città di Milano anche il ministro delle politiche agricole, il bergamasco Maurizio Martina. Anche in città, come nel resto d'Italia, si parla di "esclusi eccellenti".

Alla Camera, cinque candidati su sei della coalizione di centrosinistra nella città di Milano sono del Pd (tranne Tabacci di +Europa) e cinque su sei (tranne Mor) parlamentari uscenti. Nel collegio plurinominale di Milano città, in lista bloccata, i candidati della lista del solo Pd sono i due parlamentari uscenti Emanuele Fiano e Ivan Scalfarotto, a cui si aggiungono Lisa Noja (avvocato, delegata del sindaco Giuseppe Sala all'accessibilità) e Alessia Potecchi (dirigente del Pd).

Al Senato, i tre candidati di Milano città sono il radicale Marco Perduca di +Europa (ma il suo collegio si estende fino a Legnano), l'uscente Franco Mirabelli del Pd e il giornalista Tommaso Cerno. Nel collegio plurinominale, il capolista è l'economista della Bocconi (molto stimato da Renzi) Tommaso Nannicini. In seconda posizione la deputata pioltellese Simona Malpezzi. Poi Eugenio Comincini, per dieci anni sindaco a Cernusco sul Naviglio; infine Diana De Marchi, consigliera comunale a Milano.

Camera - Collegi uninominali (coalizione centrosinistra)

Milano 1 (centro storico, Porta Nuova, Garibaldi, Zara): Bruno Tabacci (+Europa)

Milano 2 (Porta Romana, Città Studi, Loreto): Maurizio Martina (Pd)

Milano 3 (San Siro, Navigli, Fiera): Mattia Mor (Pd)

Milano 4 (Barona, Vigentino, Corvetto, Rubattino, Crescenzago): Paolo Cova (Pd)

Milano 5 (Lorenteggio, Baggio, Gallaratese, Quarto Oggiaro, Bovisa): Emilia De Biasi (Pd)

Milano - Sesto San Giovanni (Niguarda, Bicocca, Bresso, Sesto): Sara Valmaggi (Pd)

Camera - Collegi plurinominali (solo Pd)

Milano

Emanuele Fiano, Lisa Noja, Ivan Scalfarotto, Alessia Potecchi

Senato - Collegi uninominali (coalizione centrosinistra)

Milano 1: Tommaso Cerno (Pd)

Milano 2: Franco Mirabelli (Pd)

Milano - Legnano: Marco Perduca (+Europa)

Milano 1 corrisponde ai collegi Milano 1 e Milano 2 della Camera; Milano 2 corrisponde ai collegi Milano 3, 4 e parte cittadina di Milano-Sesto della Camera; Milano-Legnano corrisponde al collegio Milano 5 della Camera più il collegio di Legnano.

Senato - Collegi plurinominali (solo Pd)

Milano

Tommaso Nannicini, Simona Malpezzi, Eugenio Comencini, Diana De Marchi