Strade lombarde in condizioni pessime, il candidato M5s per la Lombardia aiuta due ragazze

Sul Ponte della Becca a Pavia Dario Violi e il suo staff hanno dato una mano a due ragazze che avevano bucato l'auto. Violi aveva appena girato un video sulle pessime condizioni delle strade lombarde (https://www.facebook.com/violidariom5s/videos/1079866038822316/) ha commentato su Facebook: "Non ci crederete ma, mentre ero sul Ponte della Becca per portarvi la testimonianza delle pessime condizioni in cui versa (guardate ultimo video sulla pagina), due ragazze hanno bucato a causa delle voragini presenti sull'asfalto. Io e il mio staff gli abbiamo dato una mano, come avrebbero fatto tutti penso. Quello che mi sta a cuore ricordare però (lo avevo detto pochi minuti prima nel video) è che Regione Lombardia deve puntare alla manutenzione e alla riqualificazione della strade esistenti e smetterla di investire centinaia di milioni su grandi infrastrutture inutili, che poi rimangono vuote. Dobbiamo cambiare visione, andare incontro ai reali bisogni della popolazione e puntare su piccole opere utili. Vale per i ponti del pavese, per quello di Casalmaggiore a Cremona e così via. Anche perché il disinteresse verso queste infrastrutture lo pagano i cittadini di tasca propria, chiedere a queste due ragazze: giornata rovinata e soldi per sistemare il cerchio dell'auto".