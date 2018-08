Cani guida per non vedenti, ripristinato contributo della Regione di 100mila euro

Il 'Servizio cani guida dei Lions onlus' per la mobilità dei non vedenti tira un sospiro di sollievo. L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, grazie anche all'impegno dei consiglieri regionali Anelli e Comazzi, ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento al bilancio che ripristina il contributo di 100.000 euro, dimezzato negli anni 2016 e 2017. Lo riporta una nota della Regione Lombardia.

"Nel 2016 - ha spiegato l'assessore Bolognini - il Servizio ha addestrato 50 cani guida di cui 13 affidati gratuitamente a cittadine e cittadini lombardi, con un costo medio di 28.569 euro l'uno".

"Vista l'utilità e il valore sociale dell'iniziativa - ha proseguito l'assessore - abbiamo raddoppiato il contributo di 50.000 euro per riportarlo al valore del 2015 e degli anni precedenti. In questo modo possiamo assicurare un numero maggiore di cani guida ai non vedenti che vivono in Lombardia e tranquillizzare l'Ente sulla continuità del servizio".

"Con questo emendamento - ha concluso Bolognini - abbiamo voluto dare certezza ai cittadini lombardi che il servizio verrà garantito a tutti coloro che ne hanno bisogno, supportando e valorizzando chi da sempre garantisce tale assistenza con tempestività e professionalità".