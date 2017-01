Infrastrutture Lombarde, Cappato all'attacco: "Mi candido per liquidarla"

Si "accende" la corsa al vertice di Infrastrutture Lombarde Spa, la società (interamente partecipata dalla regione Lombardia) che si occupa principalmente di fare da "stazione appaltante" per i lavori pubblici di rilevanza regionale. Il radicale Marco Cappato, già parlamentare europeo e, nel 2016, candidato sindaco di Milano, si è candidato ad amministratore unico, ma - come scrive lui stesso in una nota - «con un programma 'radicalmente liberale': liquidare la società».

Secondo i Radicali, «gran parte delle attività affidate direttamente a IL Spa, senza quindi procedure ad evidenza pubblica, dovrebbero essere lasciate al mercato in regime di concorrenza, consentendo a Regione Lombardia di effettuare in ogni occasione le migliori scelte nel rapporto tra i costi e la qualità delle opere e dei servizi». Tra queste attività, Cappato elenca la progettazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di infrastrutture, ma anche la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della regione.

La liquidazione di Infrastrutture Lombarde porterebbe la regione, in prima "persona", a diventare stazione appaltante, «recuperando forme di controllo tipiche dell'ente pubblico». Il termine per presentare le candidature è il 12 gennaio 2017.

Nel 2014 venne arrestato Antonio Rognoni, ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde. Secondo le accuse, avrebbe ottenuto favori personali in cambio di presunti appalti truccati.

La candidatura ad amministratore unico può essere proposta, tra l'altro, da almeno cento elettori lombardi: a tale scopo, i Radicali hanno promosso un appello ai cittadini della regione per sottoscrivere la candidatura, in modo da portare la società alla liquidazione.