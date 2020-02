Caregiver, Nocerino (M5S): "Nei prossimi giorni inizierà la discussione del ddl in Commissione lavoro in Senato"

La questione relativa ai caregiver, tutte quelle persone che assistono familiari in gravi condizioni di non autosufficienza, è da tempo al centro del dibattito politico lombardo. L

a senatrice milanese M5S Simona Nocerino, prima firmataria del ddl sul caregiver familiare, ha fatto sapere che presto inizierà l’iter in Commissione Lavoro per avere finalmente una legge quadro nazionale.

“Il disegno di legge sul caregiver, a mia prima firma, inizierà l’iter in commissione nei prossimi giorni. A dimostrazione di quanto sia un tema di assoluta priorità del Governo, anche per la nuova agenda 2020-2023. Ci tengo a informare tutte le famiglie coinvolte che il Governo si sta muovendo e siamo vicini ad avere finalmente una legge nazionale che attribuisce ai Caregiver quel riconoscimento giuridico già presente in molti Paesi europei. Il ddl, infatti, sancisce il valore sociale ed economico dell’attività di cura svolta da parte del caregiver, introducendo, ad esempio, competenze acquisite, contributi figurativi e agevolazioni. E’ nostra intenzione istituire un tavolo tecnico dedicato, al fine di ascoltare e recepire le istanze delle associazioni, con le quali abbiamo già avuto primi contatti e incontri informali. Sono anni che i familiari di persone con disabilità chiedono alle istituzioni di uscire dall’invisibilità e di aver riconosciuto il loro impegno quotidiano alla stregua di un lavoro vero e proprio e, finalmente, questo Governo darà loro risposte concrete”, scrive la senatrice Nocerino sulla sua pagina Facebook qualche ora fa.