Profughi, ultimatum di Caritas al governo: «Pronti a smettere di accogliere»

La Caritas Ambrosiana è pronta a bloccare l'assistenza ai richiedenti asilo se non verrà modificata una norma contenuta nel decreto del ministro dell'Interno Marco Minniti sui profughi e i migranti. La norma entrerà in vigore il 12 agosto e prevede che la procedura di notificazione nei centri di accoglienza venga effettuata dai responsabili delle strutture.

Tra queste "notificazioni" sono compresi tutti gli atti decisi dallo Stato, come ad esempio la decisione sull'esito della domanda di asilo. E questo, per il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, non è accettabile. «Tale norma - afferma - trasforma di fatto i responsabili dei centri di accoglienza, e indirettamente i parroci in caso di accoglienza in parrocchia, in ufficiali giudiziari con responsabilità penali e civili».

Un compito totalmente improprio che pregiudicherebbe «il rapporto di fiducia instaurato con gli ospiti». Di qui l'annuncio: la rete cattolica di solidarietà è pronta a smettere di accogliere se entro il 12 agosto la procedura non verrà modificata. Caritas Ambrosiana propone che siano i Comuni o le Prefetture a farsi carico di questo genere di notifiche.

L'accoglienza diffusa di Caritas Ambrosiana

Nel territorio della Diocesi di Milano, Caritas Ambrosiana dà accoglienza a quasi 2.200 richiedenti asilo in 206 strutture. Tra queste, la metà (103) sono appartamenti nelle parrocchie, che accolgono più di 600 richiedenti asilo. Gli altri vengono ospitati in appartamenti della Caritas, presso enti religiosi, in comunità, il centri della Curia e anche in sedici appartamenti messi a disposizione da privati cittadini.

Una accoglienza diffusa esplicitamente chiesta dall'ex arcivescovo di Milano, Angelo Scola, che potrebbe improvvisamente saltare se non si correrà ai ripari modificando la norma che, per ora, imporrebbe ai sacerdoti o ai responsabili dei centri di diventare "ufficiali giudiziari".