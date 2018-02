Minacce di morte al candidato del Pd su Twitter

«Questo il nostro obolo per te», e l'immagine di un patibolo. Così è stato minacciato di morte, su Twitter, il giornalista Tommaso Cerno, candidato al Senato al collegio di Milano Centro all'uninominale, per tutta la coalizione di centrosinistra, indicato dal Partito Democratico.

Questo il nostro obolo per te pic.twitter.com/ewSeJBR3nR — battista da norcia (@NorciaDa) 6 febbraio 2018

Non è la prima volta che il giornalista - ex condirettore di Repubblica - viene minacciato. Tre anni fa, fu oggetto (sempre su Twitter) di insulti omofobi e, in quella occasione, gli investigatori riuscirono a risalire al nome del responsabile. Immediata la solidarietà da parte del mondo politico (a partire dal reggente metropolitano del Pd Paolo Razzano) e del giornalismo.