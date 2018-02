Chiamati a votare - Per una scelta responsabile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

I diciottenni e i giovani riflettono insieme a una settimana dalle elezioni Lunedì 26 Febbraio alle ore 20:45 si terrà presso il Centro Asteria un “incontro-confronto” per approfondire la delicata questione partecipativa dei giovani alle prossime elezioni politiche e provare a scioglierne i nodi concettuali. Percependo il progressivo sentimento di sfiducia che sembra dilagarsi tra i giovani nei confronti dell’attuale situazione politica alla vigilia delle elezioni, gli oratori del decanato Navigli in collaborazione con il Centro Asteria, hanno ideato e organizzato un incontro cui sono invitati tutti i giovani dai 18 ai 30 anni, per dialogare insieme alla vigilia delle elezioni politiche e regionali del prossimo 4 marzo. Una “tavola rotonda” in cui i giovani saranno ascoltati e aiutati dal prof. Luciano Eusebi, docente ordinario di Diritto Penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ad approfondire la delicata questione partecipativa e sciogliere nodi e domande circa l’attuale situazione politica, senza orientamenti partitici di sorta, ma con l’intenzione di ascoltare i giovani e appassionarli alla costruzione del bene comune. INGRESSO LIBERO.

Info sul sito: https://www.centroasteria.it/chiamati-a-votare/#more-12901