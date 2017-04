Il primo 25 Aprile "ufficiale" al Cimitero di Guerra del Commonwealth

Per chi ogni anno si dà appuntamento al Cimitero di Guerra del Commonwealth - al Parco di Trenno - era un momento speciale. Per la prima volta, infatti, la celebrazione della Liberazione nel luogo in cui sono sepolti oltre 300 soldati dei nove Paesi del Commonwealth caduti in Italia durante la guerra contro il nazismo e il fascismo è stata inserita nel calendario istituzionale ufficiale, con una iniziativa del Municipio 7 (quello del Parco di Trenno) e d'accordo con Lorenzo Lipparini, assessore radicale del Comune di Milano alla partecipazione e trasparenza. Proprio i Radicali sono, solitamente, assidui "frequentatori" del Cimitero di Guerra del Commonwealth ad ogni 25 Aprile, la maggior parte delle volte in solitudine.

Per l'occasione è intervenuta anche la Fanfara dei carabinieri, durante la deposizione della corona d'alloro davanti al Monumento ai caduti interno al cimitero. "La Liberazione dal nazifascismo è stata combattuta anche da questi ragazzi", ha affermato Marco Bestetti, presidente del Municipio: "Giovani soldati che sono venuti da lontano a combattere e morire per la nostra libertà: un valore che noi oggi diamo per scontato ma che è stato conquistato anche con il sangue di questi ragazzi".

"Credo che la data più giusta per visitare questo luogo con una delegazione istituzionale sia proprio il 25 Aprile", ha spiegato Lorenzo Lipparini riferendosi al fatto che il Comune di Milano inserisce invece il Cimitero di Guerra del Commonwealth tra gli appuntamenti del 2 novembre: "E' un luogo forte dal punto di vista simbolico e che andrebbe conosciuto e frequentato di più. Dietro alle lapidi ci sono tante storie di persone che hanno creduto negli ideali di libertà e di democrazia, noi oggi gli rendiamo omaggio".