“Come fratelli” si è raccontato nella splendida cornice del consolato generale della Romania a Milano

Sabato 20 gennaio 2018, presso la sede culturale del Consolato Generale della Romania a Milano, la città italiana che ospita una delle maggiore comunità rumena d’Italia, si è svolta la presentazione del libro di Marian Mocanu e Irina Niculescu “Come fratelli. La fratellanza italo - romena a 10 anni dall'adesione all'Unione Europea" - Edizioni Unicopli di Milano, ottobre 2017. L’evento ha assunto la forma di dibattito pubblico con l’eccezionale presenza del Assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, del Presidente di Extrabanca Andrea Orlandini e famosa attrice romena Ileana Popovici. In una sala piena di pubblico romeno e italiano e alla presenza del Console Generale Adrian Georgescu, gli autori e gli illustri ospiti hanno animato una stimolante discussione sull’integrazione dei cittadini rumeni in Italia, sulle positive esperienze personali e sulle prospettive future di due popoli che si possono ormai davvero dire fratelli. L’Assessore Majorino ha sottolineato che la comunità romena che vive a Milano e in Lombardia è un esempio di buona integrazione, una comunità laboriosa, studiosa e molto bene inserita nei tessuti sociali e culturali della città. Alla presentazione hanno partecipato oltre gli autori del libro Marian Mocanu e Irina Niculescu, anche Prof. Marzio Zanantoni direttore di Edizioni Unicopli, e alcune testimonianze degli intervistati del libro tra cui Violeta Popescu, Ing. Emilia Stoica e il giovane Andrei Albu. Alla serata sono state presenti la Console Iulia Cupsa Kiseleff e le consigliere del Comune di Milano Angelica Vasile e Diana De Marchi.

