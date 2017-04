Conferenza pubblica - Ciclo di incontri cattedra del mediterraneo 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il referendum del 16 aprile segna una data storica per la Turchia di Erdoğan: Quale scenario per la Turchia, Paese alleato dell'Occidente e democrazia del Medio Oriente? Rispondono Valeria Giannotta, Docente in Relazioni Internazionali all'Università di Ankara e nuovo Direttore di CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, Lorenzo Cremonesi, inviato speciale del Corriere della Sera Carlo Marsili, già Ambasciatore d'Italia ad Ankara. La conferenza si inserisce nel Ciclo di incontri Cattedra del Mediterraneo 2017 promosso da CIPMO- Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con l'Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio dell' Assessorato alla Cultura e dell'Assessorato all'Educazione e Istruzione del Comune di Milano. Per partecipare è necessario compilare la scheda di registrazione https://goo.gl/S4nyH6 Per informazioni: Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente. Tel +39 02 866 147/109 www.cipmo.org