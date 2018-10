Case popolari, dalla Regione 38 milioni di contributi per le situazioni di fragilità

38 milioni e 200 mila euro dalla Regione Lombardia per le case popolari, attraverso tre delibere di giunta presentate da Stefano Bolognini, leghista, assessore alla casa. Il denaro, che serve a contrastare l'emergenza abitativa, è destinato a sostenere circa 30 mila nuclei familiari in difficoltà economica, residenti in Italia e con regolare permesso di soggiorno se stranieri. "Abbiamo promesso che avremmo cercato di stare vicini ai nostri concittadini. Gli stanziamenti decisi oggi si inseriscono nel contesto del welfare abitativo e sono rivolti a tutti", ha commentato Bolognini.

La prima misura è un contributo regionale di solidarietà da 25 milioni di euro, in forma di sostegno economico per i servizi abitativi pubblici, destinato alle Aler e ai Comuni, che a loro volta possono intervenire direttamente sulle situazioni di fragilità.

La seconda misura è un fondo da 9,3 milioni di euro per la morosità incolpevole ed è destinato ai Comuni classificati "ad alta tensione abitativa" per risolvere le situazioni di sfratto in corso nel caso in cui lo sfrattato non possa pagare il canone di locazione a causa della perdita o della forte riduzione del reddito, per esempio per avere recentemente perso il lavoro. Questo fondo è stato istituito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La terza misura, da 3,9 milioni, è rivolta direttamente ai nuclei in condizione di difficoltà economica attraverso i Piani di Zona che potranno assegnare contributi da 1.500 a 5 mila euro per prevenire gli sfratti.

"Sono coinvolte 30mila famiglie - ha precisato Bolognini - cioè circa il 15 per cento degli alloggi Erp. Nelle situazioni di fragilità, che spesso si accompagnano a emarginazione, vogliamo evitare che si verifichino i casi in cui le case sono occupate da chi non ne avrebbe diritto". Infine l'assessore ha aggiunto che le singole posizioni dei richiedenti verranno analizzate dalla guardia di finanza, dai consolati e dalle ambasciate.