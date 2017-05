Attentato a Manchester, Sala: “Si alzano i livelli di allerta, controlli a San Siro per i concerti"

Nessun isterismo, né psicosi. Ma alcune mosse necessarie per essere “prudenti” e garantire la sicurezza di tutti.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha tracciato le linee guida che la città seguirà per rispondere alla nuova allerta terrorismo, tornata quanto mai attuale dopo l’attentato - poi rivendicato dall'Isis - di lunedì sera alla Manchester Arena, dove un kamikaze si è fatto esplodere durante il concerto di Ariana Grande uccidendo ventidue persone e ferendone una sessantina.

“È una cosa tragica che obiettivamente alza di nuovo i livelli di allerta”, ha commentato il primo cittadino, assicurando però che anche questa volta - proprio come dopo ogni attentato avvenuto in Europa negli ultimi periodi - la città risponderà alla paura.

“Abbiamo intenzione di parlare con Questura e Prefettura, cosa che faremo già da domani per capire cosa fare - ha spiegato Sala -. È ovvio che non vogliamo fare cose che diffondano la psicosi, ma dobbiamo essere estremamente prudenti. Qui ci sono enti e persone più esperte di me e a loro mi rimetterò. Ci siamo già sentiti con prefetto e questore e nei prossimi giorni cercheremo di capire il da farsi”.

Sorvegliati speciali, naturalmente, i concerti a San Siro, con la stagione che si appresta ad iniziare. “Ogni volta che succede qualcosa del genere i livelli di allerta si alzano. Noi abbiamo un tavolo - ha spiegato il sindaco - che tiene presidiati i meccanismi di funzionamento della sicurezza, credo che questa volta si aggiungerà anche questo tema relativo ai grandi eventi”.

“Inviterei tutti a non confondere i vari piani - l’ultimo commentato di Sala -. Il tema di immigrazione e integrazione, diverso da terrorismo e sicurezza. È la dimostrazione che bisogna lavorare su più piani”.

Video | Le parole di Sala dopo l'attentato