Il Coronavirus non "ferma" la politica, ma annullata la visita al Binario 21 con Liliana Segre

Procedono regolarmente le sedute dei consigli comunali e del consiglio regionale, ma a porte chiuse. L'escalation di casi di coronavirus (da venerdì, il primo, a più di 160) ha portato Regione Lombardia, autorità sanitaria competente, insieme al Ministero della Salute a decidere un "quasi coprifuoco" in tutta la Regione: tra le altre cose sono state annullate tutte le "riunioni" in luoghi privati, aperti al pubblico o pubblici.

Non così però l'attività degli enti politici territoriali: Regione, Comuni, Città Metropolitana e Province. Così, lunedì pomeriggio è stata confermata la seduta prevista del consiglio comunale di Milano, a Palazzo Marino, ma appunto a porte chiuse: è possibile seguirla in diretta streaming.

«Abbiamo valutato di convocare a porte chiuse la seduta di oggi per recepire lo spirito dell'ordinanza regionale. Poi è arrivato un chiarimento dalla Regione che appunto autorizza le sedute di giunta e consigli ma a porte chiuse», ha spiegato Lamberto Bertolé, presidente del consiglio comunale, aggiungendo un «sincero ringraziamento» da parte di tutto il consiglio comunale agli operatori soci-sanitari, a cui va il «sostegno e la solidarietà per la delicatezza del loro lavoro e la pressione a cui sono sottoposti».

Lo stesso per il consiglio regionale, che ha confermato la seduta di consiglio di martedì 25 febbraio e le riunioni di commissione, annullando però le audizioni di soggetti esterni. Lo ha reso noto Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale, al termine della riunione dell'ufficio di presidenza.

Coronavirus: annullata visita consiglieri regionali al Binario 21

E' stata anche annullata la visita dei consiglieri regionali al Binario 21 della Stazione Centrale con la senatrice Liliana Segre, prevista per giovedì 27 febbraio. Per quanto riguarda i dipendenti regionali è prevista "massima flessibilità di orario", per arrivare anche con mezzi propri a Palazzo Pirelli e sono inoltre state attivate le procedure per lo smart working, su base volontaria, in accordo col dirigente di riferimento. Sono inoltre state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e gli incontri a Palazzo Pirelli, dove gli esterni posso accedere solo su appuntamento.