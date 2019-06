L'ospedale Sacco cade a pezzi: pioggia e crolli nei reparti. Borghetti: "Bisogna intervenire"

"Regione Lombardia non può più stare alla finestra, deve intervenire con decisione per riqualificare il Sacco: non c’è più tempo da perdere". Non usa mezzi termini il consigliere regionale Carlo Borghetti (Pd) dopo i crolli che hanno interessato diverse parti dell'ospedale Sacco di Milano nella giornata di sabato 22 giugno; crolli avvenuti in seguito alla bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città facendo esondare due volte il Seveso.

La pioggia, secondo Borghetti, non sarebbe la causa di allagamenti e cedimenti: "allagamenti, evacuazioni, cedimenti e blocco del Pronto Soccorso non sono infatti da attribuire tanto alle piogge torrenziali quanto allo stato in cui versano i fabbricati del Sacco, una struttura degli anni ‘30 con molti fabbricati che hanno mantenuto le stesse caratteristiche strutturali e storico-architettoniche degli edifici originali. Una situazione denunciata da tempo da sindacati, personale e degenti e già oggetto di discussione in Consiglio Regionale".

Il consigliere Dem ha chiesto spiegazioni all’assessore alla Sanità Gallera e al Presidente Fontana depositando una interrogazione urgente che dovrebbe ricevere risposta nei prossimi giorni.

Crolli all'ospedale Sacco di Milano

A causa delle piogge, come documentato da alcuni lavoratori, nei corridoi aveva piovuto dai soffitti, mentre si erano registrati diversi crolli nei reparti di Medicina, nella sala d'attesa del pronto soccorso e nella sala d'attesa pediatrica. Situazione limite anche nella rimessa delle auto mediche, dove erano crollati pezzi di controsoffitto, e in ginecologia, dove alcune pazienti erano state spostate. Per ragioni di sicurezza, la direzione aveva deciso di evacuare alcune stanze di degenza e aveva chiesto al 118 di dirottare le ambulanze su altri pronto soccorso, ma fortunatamente nessuno era rimasto ferito.