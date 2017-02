Darsena, la nuova movida: maxi piattaforma galleggiante con negozi

1 / 2

Norme e regole chiare e definite per la gestione della Darsena e la porzione di navigli amministrati dal Comune di Milano.

La Giunta di Milano, nelle scorse ore, ha approvato il nuovo disciplinare per le funzioni delegate della Zona portuale con l’obiettivo di valorizzare la vocazione turistica, tutelare il paesaggio e garantire trasparenza e libera concorrenza per lo sviluppo di attività commerciali e imprenditoriali.

E parte subito la sperimentazione: un bando di gara per individuare il gestore di un nuovo spazio espositivo e commerciale galleggiante in Darsena. Il riordino normativo è stato messo a punto per garantire l’equilibrio tra la tutela del pregio dei navigli e la massima valorizzazione economica degli spazi, affinché la notevole attrattività della Darsena si traduca in risorse per fronteggiare gli altrettanto notevoli costi di gestione. I ricavi delle concessioni saranno infatti completamente destinati alla manutenzione dei luoghi.

“La Darsena rappresenta un importante simbolo di Milano – afferma l’assessore Roberto Tasca – e l’Assessorato al Demanio, al quale afferisce il ruolo di Autorità portuale, ha definito un regolamento per disciplinare le attività. Abbiamo anche condiviso con le colleghe di Giunta Cristina Tajani e Roberta Guaineri la prima delibera sperimentale per la valorizzazione economica della Darsena tramite una concessione per l’organizzazione di eventi. Questo periodo sperimentale ci consentirà le opportune valutazioni per migliorare ulteriormente il percorso di valorizzazione”.

Ecco nei dettagli: come sarà usata la Darsena nell'estate 2017