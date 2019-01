Dl Sicurezza, Majorino: "Felice dell'apertura di Conte dopo no di Salvini"

"La disponibilità di Conte ad aprire un confronto con i sindaci sugli effetti perversi della Legge Salvini mi pare importante (e doverosa)". Lo scrive l'assessore alle Politiche Sociali, Piefrancesco Majorino su Facebook, dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte si è detto pronto a incontrare l'Associazione nazionale comuni italiani insieme a Salvini.

"La legge crea mille pasticci - continua l'assessore sul suo profilo social - è utile che ci sia subito un ambito di confronto. Quello che Salvini nei fatti ha negato in tutti questi mesi". Il 3 dicembre il sindaco di Milano, Beppe Sala si era unito alla protesta contro il Decreto Sicurezza del viceministro Matteo Salvini, scrivendo su Facebook: "Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto sicurezza, così non va!".

All'inizio di dicembre invece Majorino aveva calcolato che per colpa della Legge Salvini a Milano ci sarebbero stati 900 senzatetto in più, tra cui anche donne, bambini e malati psichici. Ad esprimere perplessita sul Decreto anche la senatrice Liliana Segre. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, al contrario, aveva definito il provvedimento "accettabile, comprensibile e anzi auspicabile" e aveva criticato aspramente il compartamento del sindaco di Palermo Leoluca Orlando - che si era rifiutato di applicare il Decreto - descrivendolo come quasi eversivo.