Diagnosi preimpianto anche per le coppie fertili: Mangiagalli condannata

La diagnosi preimpianto è un diritto anche per le coppie fertili. Lo ha stabilito il tribunale di Milano, respingendo un ricorso della Clinica Mangiagalli, della Regione Lombardia e del Ministero della Salute. E' stata così confermata una decisione già presa dai giudici il 18 aprile, quando la Mangiagalli era stata condannata ad eseguire la diagnosi, in grado di prevenire il rischio di un aborto spontaneo, su una coppia fertile portatrice di patologie genetiche trasmissibili.

La clinica meneghina inizialmente si era rifiutata di sottoporre la coppia alla diagnosi. Il 18 aprile il giudice scriveva: «Se una coppia è affetta da una malattia genetica grave, tale da poter portare ad un aborto terapeutico da parte della donna, la coppia ha diritto ad ottenere la diagnosi genetica preimpianto nella struttura sanitaria dove è effettuata la procreazione medicalmente assistita, o al pagamento delle spese per effettuare tale test in altra struttura».

Mangiagalli, Regione e Ministero hanno insistito nel ritenere la diagnosi preimpianto ancora illegittima, ma i giudici, con una nuova sentenza del 26 luglio, hanno invece confermato che la tecnica (prevista dalla Legge 40 per le coppie infertili) è legale anche per quelle fertili, come statuito dai giudici costituzionali nel 2015.

Soddisfatta l'Associazione Luca Coscioni, che ora chiede che la diagnosi preimpianto sia inserita nei "Lea" (Livelli essenziali di assistenza) in modo che le coppie senza disponibilità economica non vengano discriminate.