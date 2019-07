Consiglio comunale, Strada (Lista Sala) si dimette: «Mi dedico alla Regione»

Vuole concentrarsi sul consiglio regionale e quindi ha annunciato le sue dimissioni da consigliera comunale. Parliamo di Elisabetta Strada, della Lista Civica Beppe Sala Noi Milano, rieletta nel 2016 dopo essere già stata a Palazzo Marino sempre tra i civici di centrosinistra, nell'allora Lista Civica Pisapia.

Strada, nel 2018, si è candidata (con i civici di centrosinistra) in consiglio regionale, venendo eletta al Pirellone. Dopo un anno di "doppio lavoro", teoricamente possibile, ha scelto di dedicarsi esclusivamente al consiglio regionale.

«Dopo un anno mi avevano chiesto di rimanere ancora un altro anno e sono rimasta, ma ora voglio continuare a curare le istanze dei milanesi dalla Regione. Credo sia importante lavorare per la città, è un onore farlo e lo consiglio a tutti i cittadini per capire come funziona la macchina dell’amministrazione e dare il proprio contributo alla città», ha affermato in aula salutando i colleghi di Palazzo Marino.

Al suo posto entra in consiglio comunale Marzia Pontone, funzionaria bibliotecaria presso la Sovrintendenza archivistica e bibliografica.