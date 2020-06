Programma visita presidente Mattarella a Codogno (Lodi) per vittime coronavirus 2 giugno Festa Repubblica

Il 2 Giugno 2020, festa della Repubblica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Codogno (Lodi) per commemorare le vittime del Covid-19 e la prima cittadina colpita dall'epidemia.

L'arrivo del capo dello Stato è previsto a metà mattinata. Mattarella parteciperà a un l’incontro “riservato” in Comune con i rappresentanti della città, quindi il sindaco Francesco Passerini, la giunta e i capigruppo in rappresentanza dei gruppi consiliari, con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Lodi Marcello Cardona e il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti.

All’incontro prenderà parte una rappresentanza della Protezione civile e della Croce Rossa di Codogno. Fra le trenta e le quaranta persone in tutto, fra cui dovrebbero rientrare anche i sindaci dei dieci comuni dell’ex zona rossa. Il capo dello Stato farà tappa anche al cimitero per rendere omaggio alle vittime del Covid-19 Sergio Mattarella sarà accolto nel cortile comunale, dove saranno disposti un leggio e delle sedie tutte uguali a formare la platea. Lo speaker della Prefettura introdurrà gli interventi. Il cerimoniale, interamente gestito da Roma, osserverà tutte le disposizioni previste per il contenimento Covid-19 a partire dal distanziamento, l’uso di dispositivi e il divieto di stringersi la mano.