Parole femminili come assessora o direttrice "sdoganate" dal Comune di Milano

Rivoluzione nel linguaggio ufficiale per il Comune di Milano, che con una apposita delibera di giunta ha introdotto termini differenziati per uomini e donne, come "assessora", "sindaca", "revisora", "direttrice". Una questione già affrontata con una delibera di consiglio, presentata da Diana De Marco (Pd), che ora viene tradotta in un atto ufficiale.

A cambiare sarà, da subito, la comunicazione istituzionale di Palazzo Marino; e poi, nel tempo, si metterà mano ai testi (delibere, ma anche moduli e tutto il resto). Cristina Tajani, assessore al lavoro e alle risorse umane, ha fortemente voluto questa decisione che, come lei stessa ricorda, non stravolge affatto la lingua italiana: «L'Accademia della Crusca garantisce». E aggiunge: «Non ci si rende conto di quanta violenza ci sia nel voler declinare al maschile ruoli e funzioni svolti da donne e per cui la grammatica non ha dubbi di sorta».

Una risposta a chi reputa che sia una questione di importanza soltanto secondaria. «Alibi delle priorità che è sempre usato in ottica conservatrice», commenta Tajani, ricordando anche uba kegge nazionale «giusta e a lungo ignorata». E per Lorenzo Lipparini (assessore alla partecipazione) «occuparsi di linguaggio è un'azione concreta perché non c'è cambiamento che non passi da un utilizzo consapevole di termini e parole. Questa delibera affronta il tema della discriminazione, a partire dagli aspetti linguistici, rende visibile e valorizza il ruolo delle donne che lavorano e si relazionano al Comune».