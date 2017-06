Fondi del diritto allo studio, in Municipio 7 "cancellati" quelli ad hoc per stranieri

Polemiche politiche sul diritto allo studio nel Municipio 7 di Milano. Sotto accusa - da parte delle opposizioni - i nuovi criteri scelti per il secondo anno consecutivo dalla maggioranza di centrodestra che ha "conquistato" il parlamentino di Baggio e San Siro con le elezioni del 2016. In particolare, questa l'accusa, verrebbero de facto penalizzate le scuole con una nutrita presenza di alunni stranieri.

Prima del 2016 una quota dei fondi veniva riservata alle scuole con alunni stranieri, in modo che queste ricevessero più fondi della media degli altri istituti per destinarli al sostegno linguistico, considerando la maggior necessità di investimenti per l'integrazione. La nuova maggioranza ha "cancellato" questa quota, conservando solo quella per le scuole con alunni disabili e con alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa).

Le nuove quote

Vediamo le quote proposte dalla giunta del Municipio, che dovrebbero essere approvate lunedì 3 luglio, dopo che in quella del 26 giugno i consiglieri di centrosinistra e 5 Stelle hanno fatto mancare il numero legale.

Per gli istituti statali (da infanzia a secondarie di secondo grado), il 67% dei fondi sarà la quota pro-capite per ogni alunno, il 30% ad alunni disabili e il 3% ad alunni con dsa. Per le scuole dell'infanzia civiche le quote cambiano: il 75% sarà la quota pro-capite per ogni alunno, il 25% ad alunni disabili. In queste scuole non ci sono alunni con dsa. Infine, per gli istituti paritari, l'81% sarà la quota pro-capite per ogni alunno, il 17% andrà ad alunni disabili e il 2% ad alunni con dsa.

Prima, invece, il 17% dei fondi del diritto allo studio era riservato agli alunni stranieri per colmare il "gap" linguistico.

Lo scontro politico

«Questa è una chiara discriminazione che danneggia non solo gli stranieri stessi, cosa già molto grave, ma anche gli italiani che frequentano scuole con una elevata presenza di stranieri e per le quali i fondi sono ancora più importanti», è il commento di Lorenzo Zacchetti, consigliere del Partito Democratico nel Municipio 7.

Ma il presidente del Municipio Marco Bestetti, esponente di Forza Italia, difende la scelta: «Essere stranieri non è un handicap, quindi per noi è un errore considerare "problematiche" le scuole per il solo fatto che hanno più alunni stranieri. E' vero razzismo considerare lo straniero "problematico" di per sé».

Il centrodestra promette che, come già fatto nel 2016, finanzierà comunque «progetti mirati e specifici che le scuole ci indirizzano in autonomia per superare le criticità dell'integrazione».

Scuole con maggioranza di stranieri

Nel quartiere di San Siro, in particolare, due scuole primarie (Dolci e Paravia) sono spesso state citate dalle cronache per la particolare concentrazione di alunni stranieri, con conseguente necessità di implementare progetti ad hoc per l'apprendimento della lingua italiana, il sostegno personale allo studio e, più in generale, quella che i sociologi chiamano "socializzazione", intesa come inserimento graduale nella società. Bestetti assicura che il nuovo corso del Municipio è contrario solo «ai finanziamenti a pioggia» mentre non vuole eludere il nodo dell'integrazione dei bambini e dei ragazzi. E ricorda che il Municipio 7, nel 2016, ha finanziato le scuole con 75 mila euro.

Ma per il centrosinistra le due cose non si escludono: «Un conto sono i fondi destinati al diritto allo studio», replica Zacchetti, «un altro i contributi con i quali si sostengono i progetti, che sono comunali».