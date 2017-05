Migranti, ecco il nuovo piano di ridistribuzione dei profughi: la mappa per ogni comune

Saranno circa ottanta i comuni dell'hinterland milanese che accoglieranno i profughi. Nei giorni scorsi la Prefettura di Milano ha redatto un documento che segna una ridistribuzione dei richiedenti asilo per un'accoglienza più diffusa: una sorta di rivoluzione, se confrontata con il modello del 2016.

La scorsa estate la quota di richiedenti asilo destinata a Milano e provincia era di 4.960, e due terzi erano concentrati in strutture del capoluogo: il resto in 40 dei 134 comuni della provincia. Tradotto: aveva detto di "sì" solo un comune su tre. Il nuovo piano invece differisce sia nei numeri sia nella sostanza. Punto primo: la città Metropolitana ha fissato una maxi quota di 7.774 profughi — di questi "solo" 2.692 troveranno ospitalità all'ombra della Madonnina, il resto in provincia.

Il testo prevede una serie di garanzie offerte dalla prefettura a fronte dell’impegno dei Comuni: le amministrazione verranno "sentite preventivamente" nel caso in cui corso Monforte dovesse individuare sul loro territorio luoghi da destinare ai migranti. Non solo: non ci saranno maxi concentramenti di richiedenti asilo in centri ricavati in hotel offerti da qualche privato all'oscuro dei sindaci, anche perché c'è l'accordo di non utilizzare "caserme e edifici simili".

Seconda novità novità sono le "zone omogenee": i migranti non saranno più distribuiti su base comunale ma per zona. Tradotto: se la zona omogenea raggiunge la quota prefissata (708 persone per l’Alto Milanese; 597 per Magentino e Abbiatense; 654 Sud-Ovest; 477 Sud-Est; 1.052 l’Adda Martesana; 864 Nord-Ovest; 730 il Nord Milano) tutti i comuni che la compongono saranno esclusi dai bandi prefettizi, al di là di quanti profughi ospiti un singolo comune.

Nella pagina successiva la mappa con le quote di migranti per ogni comune