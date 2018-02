Elezioni politiche 2018: i candidati nella città di Milano

Presentate le liste per le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Si vota con una scheda per la Camera e una per il Senato. Il 64% dei parlamentari si elegge col sistema proporzionale, il resto nei collegi uninominali: è la nuova legge elettorale, soprannominata Rosatellum Bis. Il territorio è quindi diviso in collegi uninominali che, accorpati, formano i collegi plurinominali. Questo sia per la Camera sia per il Senato. I collegi del Senato sono a loro volta accorpamenti di quelli della Camera.

Come si vota

Le schede di Camera e Senato (rispettivamente rosa e gialla) sono fatte allo stesso modo. Si troveranno i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, sotto ciascuno di essi, la lista o le liste di coalizione per il collegio plurinominale, con accanto i rispettivi candidati. Non essendoci voto disgiunto, non è possibile votare per il candidato uninominale di una coalizione e per una lista plurinominale di un'altra coalizione.

Si può quindi tracciare la croce sul nome del candidato nell'uninominale (il voto si trasferisce alle liste plurinominali secondo la proporzione dei voti di queste), oppure sul simbolo del partito preferito (il voto si trasferisce al candidato uninominale).

I candidati

Di seguito i candidati nella città di Milano. Negli uninominali si sfidano le coalizioni, quindi il centrosinistra (Pd, +Europa, Insieme, Civica Popolare), il centrodestra (Fi, Lega, Fdi, Noi con l'Italia), e i partiti fuori dalle coalizioni.

Camera - Collegi Uninominali (coalizioni)

Milano 1 (Centro Storico, Dergano, Zara, Tibaldi) (a.s.84)

CENTROSINISTRA - Bruno Tabacci (+Europa)

CENTRODESTRA - Cristina Rossello (Forza Italia)

MOVIMENTO 5 STELLE - Alberto Bonisoli

LIBERI E UGUALI - Laura Boldrini

POTERE AL POPOLO - Anna Bruna Camposampiero

CASAPOUND - Luigi Mario Favoloso

10 VOLTE MEGLIO - Fabrizio Caprara

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Stefania Parma

ITALIA AGLI ITALIANI - Federico Erba

PRI - ALA - Luigi D'Aloisio

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Tiziana Mantovani

Milano 2 (Porta Romana, Città Studi, Porta Venezia) (a.s.105)

CENTROSINISTRA - Lia Quartapelle (Pd)

CENTRODESTRA - Laura Molteni (Lega)

MOVIMENTO 5 STELLE - Melissa Tocchet

LIBERI E UGUALI - Alessandro Papale

POTERE AL POPOLO - Davide Bonfanti

CASA POUND - Alessandra Brusoni

10 VOLTE MEGLIO - Matteo Flora

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Silvia Avanza

ITALIA AGLI ITALIANI - Barbara Strappelli

PRI - ALA - Matteo Iovine

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Luca Prini

Milano 3 (Navigli, City Life, San Siro) (a.s.74)

CENTROSINISTRA - Mattia Mor (Pd)

CENTRODESTRA - Alessandro Morelli (Lega)

MOVIMENTO 5 STELLE - Manlio Di Stefano

LIBERI E UGUALI - Felice Besostri

POTERE AL POPOLO - Sarah Bocciardi

CASA POUND - Angela De Rosa

10 VOLTE MEGLIO - Adriana Ripandelli

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Baback Falamacki

ITALIA AGLI ITALIANI - Luciano D'Oria

PRI - ALA - Sofia Rachtian

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Valerio Interlandi

Milano 4 (Lorenteggio, Ripamonti, Rubattino, Crescenzago) (a.s.144)

CENTROSINISTRA - Paolo Cova (Pd)

CENTRODESTRA - Federica Zanella (Forza Italia)

MOVIMENTO 5 STELLE - Paola Carinelli

LIBERI E UGUALI - Doris Zaccaria

POTERE AL POPOLO - Romolo Dell'Angelo

CASA POUND - Mauro Foglia

10 VOLTE MEGLIO - Marco Nannini

ITALIA AGLI ITALIANI - Mattia Meneghetti

PRI - ALA - Carmela Ciminelli

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Alessandro Giardello

Milano 5 (Baggio, Gallaratese, Quarto Oggiaro, Bovisa) (a.s.117)

CENTROSINISTRA - Emilia De Biasi (Pd)

CENTRODESTRA - Igor Iezzi (Lega)

MOVIMENTO 5 STELLE - Diego Apostolo

LIBERI E UGUALI - Valeria Luzzi

POTERE AL POPOLO - Gianfranco Nicola

CASA POUND - Marco Clemente

10 VOLTE MEGLIO - Alessandra Colonna

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Paola Marozzi

ITALIA AGLI ITALIANI - Simona Sana

PRI - ALA - Enrico Nicodemo

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Serena Capodicasa

Milano Sesto (Niguarda, Bicocca, Bresso, Sesto S. G.)

CENTROSINISTRA - Sara Valmaggi

CENTRODESTRA - Guido Della Frera

MOVIMENTO 5 STELLE - Stefano Buffagni

LIBERI E UGUALI - Daniele Farina

POTERE AL POPOLO - Alessandra Barbanti

CASA POUND - Giacinto Vito Carriero

10 VOLTE MEGLIO - Marco Rizzo

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Maria Rosaria Agrimi

PRI - ALA - Alessia Arigò

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Claudio Bellotti

Camera - Collegi Plurinominali

Lombardia 1 - 02 (Niguarda, Bicocca, Sesto, Cologno, Bollate, Cinisello)

Centrosinistra

PD

Matteo Mauri, Barbara Pollastrini, Gianfranco Librandi, Simona Buraschi

+EUROPA

Benedetto Della Vedova, Antonella Soldo, Massimiliano Melley, Martina Scaccabarozzi

INSIEME

Mauro Broi, Bianca Locatelli, Francesco Ranieri, Alessandra Cereda

CIVICA POPOLARE

Milena Santerini, Angelo Cellai, Elisabetta Pero, Angelo Capelli

Centrodestra

FORZA ITALIA

Valentino Valentini, Yelenia Maria Citino, Pietro Tatarella, Benedetta Gaia Cosmi

LEGA

Claudia Maria Terzi, Luca Toccalini, Elena Lucchini, Ettore Fusco

FRATELLI D'ITALIA

Paola Frassinetti, Romano La Russa, Gianfranca Tesauro, Antonio Lamiranda

NOI CON L'ITALIA

Vincenzo Garofalo, Maria Rosaria Saulino, Maurizio Lupi, Claudia Antonelli

MOVIMENTO 5 STELLE

Paola Carinelli, Stefano Buffagni, Valentina Centonze, Denis Nunga Lodi

LIBERI E UGUALI

Laura Boldrini, Alessio Pasquini, Giulia Raso, Dario Giove

POTERE AL POPOLO

Sergio Sardo, Alessandra Barbanti, Mattia Zonza, Giovanna Capelli

CASAPOUND

Marco Clemente, Chiara Violini, Lorenzo Corradini, Alessandra Brusoni

10 VOLTE MEGLIO

Stefano Ruocco, Stefania Migliuolo, Paolo Reina, Adriana Ripandelli

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Barbara Giacovelli, Andrea Cavenaghi, Maria Rosaria Agrimi, Mauro Civati

PRI - ALA

Marco Martinelli, Raffaella Novellino, Antonio Iosso, Alessia Arigò

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Claudio Bellotti, Serenella Ricci, Stefano Fumagalli, Valentina Fumagalli

Lombardia 1 - 03 (Milano)

Centrosinistra

PD

Emanuele Fiano, Lisa Noja, Ivan Scalfarotto, Alessia Potecchi

+EUROPA

Benedetto Della Vedova, Antonella Soldo, Leonardo Monaco, Sara Briccola

INSIEME

Sergio Marco Meazzi, Elena Grandi, Fabio Scarpanti, Silvia Armenio

CIVICA POPOLARE

Beatrice Lorenzin, Angelo Capelli, Nadia Rovelli, Michele Sacerdoti

Centrodestra

FORZA ITALIA

Mariastella Gelmini, Pasquale Cannatelli, Valentina Aprea, Carmelo Ferraro

LEGA

Alessandro Morelli, Claudia Maria Terzi, Piermario Sarina, Cristina Scaramucci

FRATELLI D'ITALIA

Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, Maira Cacucci, Riccardo Truppo

NOI CON L'ITALIA

Maurizio Lupi, Carolina Pellegrini, Giovanni Falcone, Claudia Antonelli

MOVIMENTO 5 STELLE

Manlio Di Stefano, Raffaella Loforte, Vito Ceravolo, Priscilla Cozzi

LIBERI E UGUALI

Laura Boldrini, Alessio Pasquini, Doris Zaccaria, Luciano Amedeo Belli Paci

POTERE AL POPOLO

Anna Bruna Camposampiero, Rocco Spinelli, Valentina Scilironi, Massimiliano Murgo

CASA POUND

Marco Clemente, Alessandra Brusoni, Mauro Foglia, Stefania Araldi

10 VOLTE MEGLIO

Andrea Dusi, Cristina Pozzi, Lucio Gomiero, Stefania Migliuolo

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Paola Chiara Marozzi, Baback Falamacki, Anna Toni, Piero Chiappano

ITALIA AGLI ITALIANI

Duilio Canu, Martina Strano, Alessandro Erba, Serena Cicconi

PRI - ALA

Carmela Ciminelli, Marco Martinelli, Sofia Rachtian, Enrico Nicodemo

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Alessandro Giardello, Tiziana Mantovani, Luca Prini, Francesca Esposito



Senato - Collegi Uninominali (coalizioni)

Milano 1 (Camera 1+2) (a.s.84)

CENTROSINISTRA - Tommaso Cerno (Pd)

CENTRODESTRA - Luigi Pagliuca (Forza Italia)

MOVIMENTO 5 STELLE - Valerio Tacchini

LIBERI E UGUALI - Roberto Escobar

POTERE AL POPOLO - Sergio Brenna

CASA POUND - Isabella Ligi

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Emanuela Pongiluppi Eleuteri

ITALIA AGLI ITALIANI - Filomena Musciolà

PRI - ALA - Ruben Oddenino

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Natale Azzaretto

Milano 2 (Camera 3+4, Niguarda, Bicocca) (a.s.74)

CENTROSINISTRA - Franco D'Alfonso (Lista Sala)

CENTRODESTRA - Maria Teresa Cantù (Lega)

MOVIMENTO 5 STELLE - Tiziana Santaniello

LIBERI E UGUALI - Francesco Laforgia

POTERE AL POPOLO - Mario Re Fraschini

CASA POUND - Roberta Capotosti

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Aquilele Campiotti

ITALIA AGLI ITALIANI - Salvatore Ferrara

PRI - ALA - Antonio Palmieri

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Sonia Previato

Milano Legnano (Camera Milano 5+Legnano)

CENTROSINISTRA - Marco Perduca (+Europa)

CENTRODESTRA - Salvatore Sciascia (Forza Italia)

MOVIMENTO 5 STELLE - Giuseppe Boatti

LIBERI E UGUALI - Angela Pessina

POTERE AL POPOLO - Nadia Riva

CASA POUND - Gabriele Leccisi

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - Luigino Ruffini

ITALIA AGLI ITALIANI - Francesco Framba

PRI - ALA - Mounira Zerkaoui

SINISTRA RIVOLUZIONARIA - Giovanni Dovis

Senato - Collegi Plurinominali

Lombardia 04 (Milano, Legnano, Rozzano)



Centrosinistra

PD

Tommaso Nannicini, Simona Malpezzi, Eugenio Comencini, Diana De Marchi

+EUROPA

Carmelo Palma, Mina Welby, Donatello Sandroni, Simona Viola

INSIEME

Natale Ripamonti, Francesca Mangano, Antonio Sellitto, Angela Baldassarre

CIVICA POPOLARE

Daniela Colombo, Paolo Alli, Rita Clementi, Guglielmo Vito Antonio

Centrodestra

FORZA ITALIA

Paolo Romani, Licia Ronzulli, Giacomo Caliendo, Marilena Ganci

LEGA

Matteo Salvini, Erica Rivolta, Christian Solinas, Maria Cristina Cantù

FRATELLI D'ITALIA

Ignazio La Russa, Giovanna Petrenga, Giovanbattista Fazzolari, Lianella Bignotti

NOI CON L'ITALIA

Roberto Formigoni, Mariangela Paladino, Massimiliano Bombonati, Stefania Bonaccorsi

MOVIMENTO 5 STELLE

Maria Laura De Franceschi, Daniele Pesco, Simona Nocerino, Paolo Cicerone

LIBERI E UGUALI

Francesco Laforgia, Eleonora Cimbro, Roberto Escobar, Maria Agostina Cabiddu

POTERE AL POPOLO

Sergio Brenna, Rosella Blumetti, Vittorio Ciocca, Maria Carla Baroni

CASA POUND

Roberta Capotosti, Massimo Egidio Trefiletti, Isabella Ligi, Renato Bosetti

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Emanuela Pongiluppi Eleuteri, Aquilele Campiotti, Angela Scognamiglio, Luigino Ruffini

ITALIA AGLI ITALIANI

Attilio Carelli, Nadia Pedretti, Alfredo Durantini, Antonella Bottarelli

PRI - ALA

Luigi Pergamo, Elisabetta Pedratti, Ruben Oddenino, Maria Pia Di Prima

SINISTRA RIVOLUZIONARIA

Ornella Beggio, Natale Azzaretto, Fiammetta Fossati, Giovanni Dovis