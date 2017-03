Elezioni 2017, comuni al voto l'11 giugno. Eventuale ballottaggio il 25

11 giugno 2017. E' la data decisa dal ministero dell'interno per le elezioni amministrative di quest'anno. Gli eventuali ballottaggi si terranno due settimane dopo, ovvero domenica 25 giugno. I comuni interessati sono in tutto 1.021, di cui 153 superiori ai 15 mila abitanti. Al voto, tra l'altro, 25 capoluoghi di provincia e 4 capoluoghi di regione (Palermo, Genova, Catanzaro e L'Aquila).

In Lombardia sono coinvolti 139 comuni, di cui 3 capoluogo di provincia (Como, Lodi e Monza) e 30 superiori ai 15 mila abitanti (quindi con eventuale ballottaggio), per un totale di un milione e 159 mila elettori.

Nella Città Metropolitana di Milano sono coinvolti 23 comuni, di cui 12 sopra i 15 mila abitanti. Ecco tutti i comuni ("s" sta per sopra 15 mila abitanti): Abbiategrasso (s), Binasco, Buccinasco (s), Bussero, Canegrate, Cernusco sul Naviglio (s), Cuggiono, Dresano, Garbagnate Milanese (s), Legnano (s), Magenta (s), Magnago, Melegnano (s), Melzo (s), Noviglio, Pieve Emanuele, Pregnana Milanese, San Donato Milanese (s), San Giorgio su Legnano, Senago (s), Sesto San Giovanni (s), Vernate, Vimodrone (s). L'unico comune che non si rinnova per scadenza naturale è quello di Melzo, dove ora governa un commissario prefettizio.

La precedente tornata per questi comuni, nel 2012, era stata caratterizzata dal primo candidato 5 Stelle del Milanese ad arrivare al ballottaggio (a Garbagnate, poi perdendo) e dal sostanziale momentaneo "azzeramento", o quasi, della Lega Nord e del Popolo della Libertà.