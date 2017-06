Elezioni Cernusco sul Naviglio 2017: il nuovo consiglio comunale

Ermanno Zacchetti (Pd) è il nuovo sindaco di Cernusco sul Naviglio. Al ballottaggio del 25 giugno, con il 61,84% dei consensi, ha sconfitto Paola Malcangio (centrodestra), leghista, che si è fermata al 38,16%. Di seguito gli eletti in consiglio comunale. Occorrerà verificare se la lista Cernusco Civica, apparentatasi con la Malcangio al secondo turno, partecipa realmente alla suddivisione dei consiglieri spettanti alla coalizione di quest'ultima, come per ora viene indicato dal sito del Ministero dell'Interno.

Maggioranza

Pd (11) - Maurizio Rosci, Alessandro Galbiati, Pietro Melzi, Agnese Rebaglio, Silvia Ghezzi, Giorgia Carenzi, Miriam Galimberti, Daniele Mandrini, Manuela Longoni, Elena De Riva, Daniele Pozzi

Vivere Cernusco (4) - Daniele Restelli, Fabio Colombo, Mariangela Mariani, Giordano Marchetti

Opposizioni

Lega Nord (3) - Paola Malcangio, Luca Cecchinato, Claudia Brambilla, Enzo Falzone

Cernusco Civica (1) - Claudio Gargantini

La Città in Comune (2) - Rita Zecchini, Monica Tamburrini

Gianluigi Frigerio Sindaco (1) - Gianluigi Frigerio

Movimento 5 Stelle (1) - Lorella Villa

Forza Italia (1) - Ivana Raguzzi