Elezioni Pieve Emanuele 2017: il nuovo consiglio comunale

Paolo Festa è stato confermato sindaco di Pieve Emanuele dopo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. La sua lista, di centrosinistra, ha conquistato il 52,99% dei consensi. Secondo è arrivato il Movimento 5 Stelle con Silvia Boccafusca, poi il centrodestra di Antonio Cerminara e infine Liberi per Pieve di Francesco Santoro, unica lista a non ottenere seggi in consiglio.

Ecco la composizione del nuovo consiglio comunale, che sarà presieduto dal sindaco Paolo Festa.

Uniti per Pieve Emanuele (11) - Paola Battaglia, Valentina Dionisio, Erminia Paoletti, Giovanni Rappocciolo, Pierluigi Costanzo, Gennaro Parziale, Giovanni Cannistrà, Vincenzo Calabrese, Andrea Miotti, Michelina Balzano, Margherita Mazzuoccolo.

Movimento 5 Stelle (3) - Silvia Boccafusca, Giuseppe Prato, Giovanna Zuco.

Centrodestra (2) - Antonio Cerminara, Gaetano Chiellino.