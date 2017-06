Elezioni Sesto San Giovanni 2017: il nuovo consiglio comunale

Roberto Di Stefano (Forza Italia) è il nuovo sindaco di Sesto San Giovanni. "Espugnata" la settima città della Lombardia, soprannominata in passato "Stalingrado d'Italia" per le percentuali molto alte del Pci. Niente da fare per il sindaco uscente del Pd Monica Chittò, battuta abbastanza nettamente: Di Stefano ha ottenuto, al ballottaggio del 25 giugno, il 58,63% dei consensi. Fondamentale l'apparentamento al secondo turno con le quattro liste di Gianpaolo Caponi, che al primo turno aveva ottenuto oltre il 20% dei voti.

Di seguito la composizione del nuovo consiglio comunale secondo quanto diffuso dal Ministero dell'Interno. Occorrerà però la conferma che le liste di Caponi partecipino effettivamente al premio di maggioranza: recente e consolidata giurisprudenza dice di no.

Maggioranza

Sesto nel Cuore (4) - Marco Ferroni, Angela Tittaferrante, Sergio Valsecchi, Gianmaria Vincelli.

Lega Nord (3) - Elisa Ercoli, Rossano Pasquinelli, Mosè Bonomelli.

Forza Italia (3) - Giovanni Fiorino, Paola Borgonovo, Vittoria Rosa.

Di Stefano Sindaco (2) - Tullio Attanasio, Nicoletta Pini.

X Caponi Sindaco (2) - Gabriele Ghezzi, Federico Pogliaghi.

Gianpaolo Caponi (1) - Gianpaolo Caponi.

Opposizioni

Chittò (1) - Monica Chittò.

Pd (4) - Roberta Perego, Andrea Rivolta, Loredana Pastorino, Marialuigia Pagani.

Insieme con Monica Chittò (1) - Stefania Di Pietro.

Movimento 5 Stelle (2) - Antonio Foderaro,

Lista Popolare X Sesto (1) - Alessandro Piano.