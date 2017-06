Il candidato pubblica la foto del voto su Facebook: è polemica

E' polemica a Buccinasco per un candidato al consiglio comunale alle elezioni dell'11 giugno che, nella tarda mattinata della stessa domenica, ha postato su Facebook la fotografia di una scheda elettorale compilata con il voto a sé stesso, con tanto di matita copiativa marchiata col numero "1", del tutto identica a quella dei seggi.

Come è noto, è severamente vietato utilizzare il telefono cellulare o qualunque altro strumento di acquisizione delle immagini ai seggi. Se si viene colti sul fatto c'è il sequestro immediato della scheda elettorale e la segnalazione alle forze dell'ordine presenti.

Una regola certamente nota a Luigi Iocca, 42 anni. Non tanto perché è candidato (per Forza Italia) ma per la sua lunga esperienza politica sui banchi del consiglio comunale di Buccinasco, dunque non si tratta di un novello della politica. Né delle regole.

Il messaggio su Facebook recita: "Il modo migliore di iniziare l'election day (senza apostrofo, sic!). Grazie di cuore agli Amici Veri (in maiuscolo, sic!) che mi stanno sostenendo nelle (sic!) urne". Non è assolutamente chiaro se si tratti di fotografie che sono state inviate a lui da altri, o se siano state scattate da lui stesso al suo seggio. In quest'ultimo caso, pur essendo comunque vietato, si può chiudere (solo moralmente) un occhio, giacché da che mondo è mondo, il candidato si autovota per definizione.

Non è chiaro, però. E quindi è partita immediatamente una segnalazione ai carabinieri. Dell'argomento, peraltro, ne hanno discusso a voce i il sindaco uscente Gianbattista Maiorano e il candidato di centrodestra Nicolò Licata.