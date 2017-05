Elezioni comunali Abbiategrasso 2017: i candidati di Abbiategrasso Bene Comune

Domenico Finiguerra si ricandida a sindaco di Abbiategrasso alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017, dopo averci già provato nel 2012. Sindaco di Cassinetta di Lugagnano per due mandati, Finiguerra divenne noto in tutta Italia guidando il movimento dei sindaci ecologisti che puntavano a zero consumo del suolo.

La sua lista della coccinella, Cambiamo Abbiategrasso, nel 2012 risultò la più votata in città, ma Finiguerra mancò per un soffio il ballottaggio, a cui andarono il centrosinistra e il centrodestra. Ora Finiguerra è sostenuto anche da Abbiategrasso Bene Comune.

Di seguito i candidati al consiglio comunale per Abbiategrasso Bene Comune.

ANDREA ZORZA - Nato Vigevano 12/02/1990 ROCCO RONNIE RUSSO - Nato Milano 20/08/1990 AMBRA SERRA - Nata Abbiategrasso 23/06/1992 ANDREA GIACOBBE - Nato Abbiategrasso 01/02/1990 PAOLO MAFFI - Nato Abbiategrasso 06/03/1992 DOMENICO PEDRETTI - Nato Magenta 21/03/1971 LORENZO GIUSEPPE PROVINCIALI - Nato Milano 08/02/1988 MARCO SEBASTIANO PIERI - Nato Milano 26/11/1967 ALICE TASSARA - Nata Milano 25/08/1994 MARTINA FAVA - Nata Abbiategrasso 19/12/1993 RICCARDO FRIGERIO - Nato Magenta 26/07/1990 MARIKA RUGGIERI - Nata Magenta 26/12/1989 ESTER SALERNO - Nata Abbiategrasso 21/04/1986 MARIA ZERILLI - Nata Palermo 05/04/1977 SAMANTA GAGLIATI - Nata Abbiategrasso 14/06/1975 FEDERICO AMBROSETTI - Nato Abbiategrasso 09/07/1987 CRISTINA CUCCHI - Nata Magenta 27/08/1990 MARTINA BARATELLA - Nata Magenta 27/07/1990 ROSSELLA ERICA FRACCHIA - Nata Milano 04/12/1992