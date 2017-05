Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati di Alternativa Popolare

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

Il centrodestra è compatto e candida a sindaco Antonio Camerlengo, vicino a Forza Italia. Di seguito la lista dei candidati di Alternativa Popolare al consiglio comunale.

Aldo PESCATORE, Simona Paola CASTIGLIONI, Stefania BREGGION, Massimo FACCHETTI, Mariarosa FELISIO, Kevin GALLE, Ilaria GERMANO’, Giacomo GUSMAROLI, Eugenio LONGORDO, Alessandra RAFFA, Giovanni RIGANO, Marco RIONTINO, Fabio Oscar TALENTI, Giovanni AVVEDUTO, Livio Massimiliano RONZONI.