Elezioni comunali Abbiategrasso 2017: i candidati di Cambiamo Abbiategrasso

Domenico Finiguerra si ricandida a sindaco di Abbiategrasso alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017, dopo averci già provato nel 2012. Sindaco di Cassinetta di Lugagnano per due mandati, Finiguerra divenne noto in tutta Italia guidando il movimento dei sindaci ecologisti che puntavano a zero consumo del suolo.

La sua lista della coccinella, Cambiamo Abbiategrasso, nel 2012 risultò la più votata in città, ma Finiguerra mancò per un soffio il ballottaggio, a cui andarono il centrosinistra e il centrodestra. Ora Finiguerra è sostenuto anche da Abbiategrasso Bene Comune.

Di seguito i candidati al consiglio comunale per Cambiamo Abbiategrasso.

Christian Cattoni, Emy Dell’Acqua, Davide Zuini, Maria Antonietta De Marchi in Pasini, Simone Malacrida, Monica Panigati, Severino Pellegrini, Carla Dessi, Sergio Santoro, Marika Tassara, Ruggero Crepaldi detto Roger, Pompocci Donatella detta Toti, Ivan Silvio Bassini, Matteo Bosetti, Silvia Gatti, Carlogiuseppe Magani, Manuela Naso, Marcello Bonafede, Madia Antonella Leila, Giovanni Maiorana, Patrizia Gatti, Domenico Gligora, Viviana Camino, Massimo Beretta.