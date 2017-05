Elezioni comunali Buccinasco 2017: i candidati di Centristi e Popolari

I Centristi e Popolari per Buccinasco, alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017, sono in coalizione col centrodestra e sostengono il candidato sindaco Nicolò Licata, ex capitano dei carabinieri e consigliere comunale uscente di Assago.

Di seguito i candidati al consiglio comunale.

Riccardo Maria Di Davide, Filippo Bini Smaghi, Alessandro Simone Sudati, Giulia Licata, Lidia Paone, Filomena Romano, Maria Elisa Tamagni, Armando Nardone, Renato Orlandi, Marco Pallavera, Marco Stucchi, Luciano Viale, Roberto Zerbelloni.