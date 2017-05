Elezioni comunali Pieve Emanuele 2017: i candidati di centrodestra

Antonio Cerminara è il candidato sindaco di centrodestra a Pieve Emanuele, alle elezioni dell'11 giugno 2017. Per la prima volta, a Pieve si vota con il sistema valido per i Comuni inferiori a 15 mila abitanti: ogni candidato sindaco è sostenuto da una sola lista e non è previsto il doppio turno, per cui la sera dell'11 giugno (o nella notte successiva) si conoscerà il nome del primo cittadino.

La lista di Cerminara è formata dai partiti di centrodestra: Forza Italia, Lega Nord, Alternativa Popolare, Movimento Sovranità e Democrazia Cristiana. Di seguito i candidati al consiglio comunale.

Anna Carozzi, Desirée Cassinelli, Antonina Di Franco, Carla Prencipe, Patrizia Silletta, Lucrezia Parisi, Ubaldo Bungaro, Bartolomeo Galeotafiore, Michele Rizza, Giuseppe Tempera, Pierferderico Viani, Vasile Roman, Giuseppe Galdiero, Gaetano Zagarella, Gaetano Chierdino, Domenico Scordia.