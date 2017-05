Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati di Forza Italia

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

Il centrodestra è compatto e candida a sindaco Antonio Camerlengo, vicino a Forza Italia. Di seguito la lista dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale.

Enrico DANESI, Valerio CATTANEO, Mauro Pietro TAGLIAFERRI, Giovanni Piero SICONOLFI, Daniele REALE, Claudio Rolando MASE’, Giampiero RE, Carlo PRINETTI, Pietro PENATI, Francesco NAVA, Sandra del Pilar GUZMAN, Oxana SENCHENKO, Tommasa LANZONE, Elisabetta RENZULLI detta RONZULLI, Alessia CAPONE, Carolina Maria Sofia MAGENES.