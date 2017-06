Elezioni comunali Garbagnate 2017: i candidati di Garbagnate in Movimento

A Garbagnate Milanese, alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017, Simona Travagliati è candidata a sindaco per due liste civiche: Cambiamo in Comune e Garbagnate in Movimento. Di quest'ultima, di seguito, elenchiamo i candidati al consiglio comunale.

Vincenzo Difeo, Anna Landolfi, Simone Ferrario, Rosanna Serra, Giovanni Gitto, Erika Mazzucchelli, Guido Guidi, Hasna Nahdi, Gianluca Loviglio, Sara Passero, Luca Pizzetti, Rosa Bellanova, Italo Rainaldi, Angela Ricciu, Gregorio Segreto, Giuseppe Roncaglione.