Elezioni comunali San Donato 2017: i candidati di Insieme per San Donato

La lista Insieme per San Donato si presenta alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Il candidato sindaco è Gina Falbo, 47enne avvocato e manager nello studio legale di una multinazionale. Consigliera comunale di Insieme per San Donato negli ultimi cinque anni, si candida con una coalizione civica: Insieme per San Donato, San Donato Vola e San Donato Ci Piace.

Di seguito i candidati al consiglio comunale della lista Insieme per San Donato.

Vincenzo Di Gangi, Patrizia Attene, Roberta Cristina Burgio, Vittorio Cagnoni, Angela Camerinelli, Rosa Carriero, Aurelia D'Acquisto, David Dall'aglio, Vito De Benedittis, Fabio Fazzo, Roberta Fiazza, Caterina Ieracitano, Thomas Leni, Flavio Mantovani, Nicola Mazzei, Luciana Menegazzi, Umberto Muri, Alberto Piscitelli, Denise Pizzotti, Emanuela Prestinari, Marisa Puggese, Natale Schiavone, Alberto Zanchetta, Emanuela Zanola.