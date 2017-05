Elezioni comunali Senago 2017: i candidati di Insieme per Senago

Lucio Fois è il candidato sindaco di Senago per il Partito Democratico e per la lista Insieme per Senago alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Di seguito i candidati al consiglio comunale per la lista Insieme per Senago.

Marco Ivano Campagner, Maria Grazia Deponti, Renzo Cavenago, Elisa Grazia Falci, Alessandro Sioli, Loris Pelucchi, Piero Amighetti, Inoussa Bara, Adriana Colombi, Monica Giorgini, Flavio Giussani, Serena Granato, Stefania Manini, Alessandro Nava, Attilio Rossetti, Sonia Taglioli.