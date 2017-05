Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati della Lega Nord

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

Il centrodestra è compatto e candida a sindaco Antonio Camerlengo, vicino a Forza Italia. Di seguito la lista dei candidati della Lega Nord al consiglio comunale.

Martina EMISFERO, Riccardo MANGIAROTTI MANARA, Mauro ANDREONI, Marco BAGGI, Mario DEGERI, Martina VITALI, Greta FERRARI, Donato MARINONI, Roberta BRAMBILLA, Francesco VITALI, Fulvia CESCUTTI, Ivan ALLONI, Nicole PIGNARCA, Federico GENOVESE, Roberto MILITO, Sergio TOSCHI.