Elezioni comunali Sesto San Giovanni 2017: i candidati della Lista Popolare x Sesto

Alessandro Piano è il candidato sindaco della Lista Popolare x Sesto alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017 a Sesto San Giovanni. 44 anni, è avvocato ed ex assessore. Ha contribuito a fondare il Comitato Popolare per Sesto, insieme all'ex sindaco ed ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati, che poi è tornato nel Partito Democratico.

Piano è attivo anche nella "galassia radicale" e in particolare, da molti anni, nell'Associazione Luca Coscioni. I radicali milanesi lo sostengono e Barbara Bonvicini, segretaria dell'Associazione Enzo Tortora, è candidata nella sua lista.

Di segito i candidati al consiglio comunale.

1) PAOLO VINO nato il 09/05/1969 a SESTO SAN GIOVANNI

2) EROS DE NOIA nato il 29/11/1976 a SESTO SAN GIOVANNI

3) MASSIMO CATANIA nato il 28/05/1969 a MILANO

4) FRANCESCO DOMENICO LA GROTTERIA nato il 20/07/1978 a SESTO SAN GIOVANNI

5) SIMONA GODIO nata il 23/01/1973 a SESTO SAN GIOVANNI

6) FRANCESCO BOCCIA nato il 24/05/1962 a SAN GENNARO VESUVIANO

7) MARIA CHIARA DEFILIPPIS nata il 13/02/1970 a MILANO

8) MICHELE LOFFREDO nato il 13/05/1985 a MILANO

9) OTTAVIA ELETTA MOLTENI nata il 10/01/1978 a SESTO SAN GIOVANNI

10) ANTONIO SAPONARA nato il 25/05/1989 a MILANO

11) BARBARA MACCHI nata il 21/09/1995 a MILANO

12) PASQUALE LONGO nato il 20/11/1975 a FOGGIA

13) LAURA TAMBORINI nata il 19/06/1969 a MILANO

14) DOMINGO BORJA nato il 24/09/1960 a PANAY CAPIZ (FILIPPINE)

15) SARA PRINCIPE nata il 04/01/1993 a MILANO

16) FRANCESCO SALIERNO nato il 24/11/1961 a MILANO

17) SAMANTHA FIGLIOLA nata il 12/09/1971 a PADERNO DUGNANO

18) LUIGI CUCCO nato il 04/01/1957 a SAN SEVERO

19) ALESSANDRA MARTINELLI nata il 03/05/1972 a MONZA

20) ANNA SILIPRANDI nata il 10/02/1957 a ROMA

21) GRACIELA SALAZAR FERNANDEZ nata il 06/02/1970 a LAVALLEJA URUGUAY

22) SABRINA LIBANORE nata il 27/06/1972 a SESTO SAN GIOVANNI

23) ANDREA RONCELLA nato il 07/07/1975 a MILANO

24) BARBARA BONVICINI nata il 23/04/1989 a BRESCIA