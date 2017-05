Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati di Melzo Futuro e Solidarietà

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

La coalizione di liste civiche guidata da Insieme per Melzo (al governo cittadino dal 2004 al 2014) candida a sindaco Antonio Fusé, sessantenne, assessore al bilancio fino al 2014.

Di seguito i candidati della lista Melzo Futuro e Solidarietà.

Valentina Francapi, Diego Abbiati, Bruna Bisignano, Giuseppe Bruni, Marino Cattabriga, Emilio Colma, Andrea Damiani, Renato Gariboldi, Luca Marcotti, Filomena Palermo, Fabio Peroni Gatti, Ivano Primon, Liliana Ricciardelli, Elena Rivoltella, Andrea Testa.