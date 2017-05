Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati di Melzo nel Cuore

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

Il centrosinistra ha scelto, come candidato sindaco, Giorgio Sommariva, presidente della Pro Loco. E' sostenuto da Melzo nel Cuore e dal Partito Democratico.

Di seguito i candidati al consiglio comunale di Melzo nel Cuore.

Antonella Corradi, Daniele Brambilla, Federica Bellisario, Maria Luisa Chiaromonte, Giovanni Cipolla, Michela Luisa Verderio, Gianluigi Galbiati, Simona Piras, Salvatore Daniele Cipitì, Ilse Salviani, Antonella Negro, Giordano Cruini.