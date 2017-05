Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati del Movimento 5 Stelle

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

Il Movimento 5 Stelle candida a sindaco Stefano Palilla, 43enne, laureato in economia e quadro in un'azienda che si occupa di sicurezza informatica. Di seguito i candidati al consiglio comunale.

Carmela Ceccio, Tiziano Brambati, Donatella Baldelli, Paolo Luciano, Rodica Mihed, Elena Faglia, Suraiana Emanuela Caruso, Domenico Cialdella, Walter Cocciolo, Lina Brusamolino, Rinaldo Zambelli, Melissa Amalia Bossi, Rocco Dinice, Carmen Bragalini, Giancarlo Orlandini, Carmela Vuoto.