Elezioni comunali Senago 2017: i candidati del Movimento 5 Stelle

E' Riccardo Tagni il candidato sindaco di Senago per il Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali che si terranno domenica 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio due settimane dopo. Trentacinque anni, sposato con due figli, Tagni è laureato in scienze biologiche e gestisce una società di servizi e vigilanza. E' stato preferito ad Elena Bellantoni in seguito ad una votazione che ha coinvolto gli attivisti senaghesi del movimento.

Di seguito la lista dei candidati al consiglio comunale.

Savio Sergio

Galetti Eugenio

De Serio Gianfranco

Bellantoni Elena Lucia

Cattaneo Giulio

Cerati Stefano

Albergo Mirco

Maiocchi Pietro

Perosin Antonello

Podda Sergio

Dall’Aglio Massimo

Righi Daniela

Giaccotto Nadia

Ronchi Chiara

Vajani Linda

Pietricola Isabella