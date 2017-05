Elezioni comunali Garbagnate 2017: i candidati di Noi con Barletta

Una vita politica divisa tra Garbagnate Milanese (dove si è candidato già a sindaco per la Lega Nord nel 2012) e Trezzano sul Naviglio (dove era vice sindaco e si è candidato a sindaco, sempre per la Lega Nord, nel 2014), quella di Daniele Davide Barletta. Che, nella "sua" Garbagnate, ci riprova alle elezioni dell'11 giugno 2017, candidandosi a sindaco. Sarà sostenuto, oltre che dalla Lega, da una lista che prende il suo nome (Noi con Barletta) e dalla Lista Bucci, che nel 2012 si era presentata in autonomia.

Di seguito i candidati al consiglio comunale per la lista Noi con Barletta.

ZECCHI DAVIDE AMBROGIO

RIPAMONTI SIMONE

SPERANZA CRISTINA

SACCO ANTONIO

COLOMBO FEDERICA LUCIA

RAIMONDO MICHAEL

SCOTTI SARA

EUROPA MASSIMILIANO

RANÙ SARA

PAPPALARDO FRANCESCO

PARATO MARTINA

GIUDICI SARAH

CESAREO ANNAMARIA

AIRAGHI ALBERTO MARIA FILIPPO

MIRAGLIA SILVIO