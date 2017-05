Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati del Patto Civico per Melzo

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

La coalizione di liste civiche guidata da Insieme per Melzo (al governo cittadino dal 2004 al 2014) candida a sindaco Antonio Fusé, sessantenne, assessore al bilancio fino al 2014.

Di seguito i candidati della lista Patto Civico per Melzo.

Samuele Ferrarese, Ernesto Bargigia, Melchiorre Baruffa, Luciana Bignami, Maria Rosa Donati, Paolo Falcone, Livia Gallarati, Flori Karriqi, Ernesto Madeo, Isabella Marchese, Francesca Moratti, Rita Paini, Fabio Santo Redevati, Piotr Marcin Rochowiak.