Elezioni comunali Melzo 2017: i candidati del Partito Democratico

Si terranno anche a Melzo le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Qui, però, non si vota per scadenza naturale della legislatura. L'amministrazione è stata commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco di centrosinistra Antonio Bruschi, che aveva visto sfaldarsi la sua maggioranza.

Il centrosinistra ha scelto, come candidato sindaco, Giorgio Sommariva, presidente della Pro Loco. E' sostenuto da Melzo nel Cuore e dal Partito Democratico.

Di seguito i candidati al consiglio comunale del Pd. Manca Pietro Bussolati, che - da segretario metropolitano del partito - si era candidato al consiglio comunale proprio a Melzo, ed era stato eletto.

Veronica Banfi, Andrea Brambilla, Pasquale Di Bari, Giuseppina Dossi, Giorgio Lotto, Fulvia Vannucci, Matteo Cuscela, Fabiola Catalano, Rocco Martelli, Eleonora Iula, Cesare Benazzi, Anna Nava, Francesco Foletti, Chiara Boeri, Diego Canaletti, Edmondo Di Lauro.