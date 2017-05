Elezioni comunali Abbiategrasso 2017: i candidati di Rifondazione Comunista

Rifondazione Comunista, ad Abbiategrasso, si presenta in "solitaria" alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Il candidato sindaco è Emilio Florio, insegnante di storia e filosofia, già assessore ad Abbiategrasso dal 2002 al 2007 e candidato al consiglio comunale, nel 2007, per una lista civica che allora era in coalizione con il centrosinistra.

Di seguito i candidati al consiglio comunale.

Maurizio Albini, Carlo Amodeo, Gabriele Arosio, Rosanna Broglia, Raffaele Brizio, Vilma Lina Cavalli, Marina Clementoni, Nino Cristiano, Luca De Mauri, Alberto Fontana, Erika Fontana, Mauro Fradegradi, Andrea Fumagalli, Gian Paolo Garbi, Mara Ghidorzi, Antonio Lifanti, Francesca Pannone, Lorenzo Pollenghi, Simona Rivetti, Alessandro Sala, Carlo Venturini.